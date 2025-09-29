КотировкиРазделы
RIBBU: Ribbon Acquisition Corp.

10.46 USD 0.53 (4.82%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RIBBU за сегодня изменился на -4.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.46, а максимальная — 10.46.

Следите за динамикой Ribbon Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RIBBU сегодня?

Ribbon Acquisition Corp. (RIBBU) сегодня оценивается на уровне 10.46. Инструмент торгуется в пределах -4.82%, вчерашнее закрытие составило 10.99, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RIBBU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ribbon Acquisition Corp.?

Ribbon Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.39% и USD. Отслеживайте движения RIBBU на графике в реальном времени.

Как купить акции RIBBU?

Вы можете купить акции Ribbon Acquisition Corp. (RIBBU) по текущей цене 10.46. Ордера обычно размещаются около 10.46 или 10.76, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RIBBU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RIBBU?

Инвестирование в Ribbon Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 10.01 - 10.99 и текущей цены 10.46. Многие сравнивают 0.10% и 2.95% перед размещением ордеров на 10.46 или 10.76. Изучайте ежедневные изменения цены RIBBU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Ribbon Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Ribbon Acquisition Corp. (RIBBU) за последний год составила 10.99. Акции заметно колебались в пределах 10.01 - 10.99, сравнение с 10.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ribbon Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Ribbon Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Ribbon Acquisition Corp. (RIBBU) за год составила 10.01. Сравнение с текущими 10.46 и 10.01 - 10.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RIBBU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RIBBU?

В прошлом Ribbon Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.99 и 4.39% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.46 10.46
Годовой диапазон
10.01 10.99
Предыдущее закрытие
10.99
Open
10.46
Bid
10.46
Ask
10.76
Low
10.46
High
10.46
Объем
2
Дневное изменение
-4.82%
Месячное изменение
0.10%
6-месячное изменение
2.95%
Годовое изменение
4.39%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.