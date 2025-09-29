- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RIBBU: Ribbon Acquisition Corp.
Курс RIBBU за сегодня изменился на -4.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.46, а максимальная — 10.46.
Следите за динамикой Ribbon Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RIBBU сегодня?
Ribbon Acquisition Corp. (RIBBU) сегодня оценивается на уровне 10.46. Инструмент торгуется в пределах -4.82%, вчерашнее закрытие составило 10.99, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RIBBU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ribbon Acquisition Corp.?
Ribbon Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.39% и USD. Отслеживайте движения RIBBU на графике в реальном времени.
Как купить акции RIBBU?
Вы можете купить акции Ribbon Acquisition Corp. (RIBBU) по текущей цене 10.46. Ордера обычно размещаются около 10.46 или 10.76, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RIBBU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RIBBU?
Инвестирование в Ribbon Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 10.01 - 10.99 и текущей цены 10.46. Многие сравнивают 0.10% и 2.95% перед размещением ордеров на 10.46 или 10.76. Изучайте ежедневные изменения цены RIBBU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Ribbon Acquisition Corp.?
Самая высокая цена Ribbon Acquisition Corp. (RIBBU) за последний год составила 10.99. Акции заметно колебались в пределах 10.01 - 10.99, сравнение с 10.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ribbon Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Ribbon Acquisition Corp.?
Самая низкая цена Ribbon Acquisition Corp. (RIBBU) за год составила 10.01. Сравнение с текущими 10.46 и 10.01 - 10.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RIBBU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RIBBU?
В прошлом Ribbon Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.99 и 4.39% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.99
- Open
- 10.46
- Bid
- 10.46
- Ask
- 10.76
- Low
- 10.46
- High
- 10.46
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -4.82%
- Месячное изменение
- 0.10%
- 6-месячное изменение
- 2.95%
- Годовое изменение
- 4.39%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%