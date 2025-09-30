クォートセクション
通貨 / RDACR
RDACR: Rising Dragon Acquisition Corp.

0.1698 USD 0.0102 (5.67%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RDACRの今日の為替レートは、-5.67%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1698の安値と0.2253の高値で取引されました。

Rising Dragon Acquisition Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

RDACR株の現在の価格は？

Rising Dragon Acquisition Corp.の株価は本日0.1698です。-5.67%内で取引され、前日の終値は0.1800、取引量は16に達しました。RDACRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Rising Dragon Acquisition Corp.の株は配当を出しますか？

Rising Dragon Acquisition Corp.の現在の価格は0.1698です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.20%やUSDにも注目します。RDACRの動きはライブチャートで確認できます。

RDACR株を買う方法は？

Rising Dragon Acquisition Corp.の株は現在0.1698で購入可能です。注文は通常0.1698または0.1728付近で行われ、16や-10.63%が市場の動きを示します。RDACRの最新情報はライブチャートで確認できます。

RDACR株に投資する方法は？

Rising Dragon Acquisition Corp.への投資では、年間の値幅0.1200 - 0.2253と現在の0.1698を考慮します。注文は多くの場合0.1698や0.1728で行われる前に、6.39%や4.94%と比較されます。RDACRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Rising Dragon Acquisition Corp.の株の最高値は？

Rising Dragon Acquisition Corp.の過去1年の最高値は0.2253でした。0.1200 - 0.2253内で株価は大きく変動し、0.1800と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Rising Dragon Acquisition Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Rising Dragon Acquisition Corp.の株の最低値は？

Rising Dragon Acquisition Corp.(RDACR)の年間最安値は0.1200でした。現在の0.1698や0.1200 - 0.2253と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RDACRの動きはライブチャートで確認できます。

RDACRの株式分割はいつ行われましたか？

Rising Dragon Acquisition Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.1800、13.20%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.1698 0.2253
1年のレンジ
0.1200 0.2253
以前の終値
0.1800
始値
0.1900
買値
0.1698
買値
0.1728
安値
0.1698
高値
0.2253
出来高
16
1日の変化
-5.67%
1ヶ月の変化
6.39%
6ヶ月の変化
4.94%
1年の変化
13.20%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
期待
100.7
97.4