КотировкиРазделы
Валюты / RDACR
Назад в Рынок акций США

RDACR: Rising Dragon Acquisition Corp.

0.2253 USD 0.0453 (25.17%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RDACR за сегодня изменился на 25.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1900, а максимальная — 0.2253.

Следите за динамикой Rising Dragon Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RDACR сегодня?

Rising Dragon Acquisition Corp. (RDACR) сегодня оценивается на уровне 0.2253. Инструмент торгуется в пределах 25.17%, вчерашнее закрытие составило 0.1800, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RDACR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Rising Dragon Acquisition Corp.?

Rising Dragon Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 0.2253. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 50.20% и USD. Отслеживайте движения RDACR на графике в реальном времени.

Как купить акции RDACR?

Вы можете купить акции Rising Dragon Acquisition Corp. (RDACR) по текущей цене 0.2253. Ордера обычно размещаются около 0.2253 или 0.2283, тогда как 15 и 18.58% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RDACR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RDACR?

Инвестирование в Rising Dragon Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 0.1200 - 0.2253 и текущей цены 0.2253. Многие сравнивают 41.17% и 39.25% перед размещением ордеров на 0.2253 или 0.2283. Изучайте ежедневные изменения цены RDACR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Rising Dragon Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Rising Dragon Acquisition Corp. (RDACR) за последний год составила 0.2253. Акции заметно колебались в пределах 0.1200 - 0.2253, сравнение с 0.1800 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Rising Dragon Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Rising Dragon Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Rising Dragon Acquisition Corp. (RDACR) за год составила 0.1200. Сравнение с текущими 0.2253 и 0.1200 - 0.2253 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RDACR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RDACR?

В прошлом Rising Dragon Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1800 и 50.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.1900 0.2253
Годовой диапазон
0.1200 0.2253
Предыдущее закрытие
0.1800
Open
0.1900
Bid
0.2253
Ask
0.2283
Low
0.1900
High
0.2253
Объем
15
Дневное изменение
25.17%
Месячное изменение
41.17%
6-месячное изменение
39.25%
Годовое изменение
50.20%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.