RDACR: Rising Dragon Acquisition Corp.
Der Wechselkurs von RDACR hat sich für heute um -5.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1698 bis zu einem Hoch von 0.2253 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rising Dragon Acquisition Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von RDACR heute?
Die Aktie von Rising Dragon Acquisition Corp. (RDACR) notiert heute bei 0.1698. Sie wird innerhalb einer Spanne von -5.67% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.1800 und das Handelsvolumen erreichte 16. Das Live-Chart von RDACR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie RDACR Dividenden?
Rising Dragon Acquisition Corp. wird derzeit mit 0.1698 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 13.20% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RDACR zu verfolgen.
Wie kaufe ich RDACR-Aktien?
Sie können Aktien von Rising Dragon Acquisition Corp. (RDACR) zum aktuellen Kurs von 0.1698 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.1698 oder 0.1728 platziert, während 16 und -10.63% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RDACR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in RDACR-Aktien?
Bei einer Investition in Rising Dragon Acquisition Corp. müssen die jährliche Spanne 0.1200 - 0.2253 und der aktuelle Kurs 0.1698 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 6.39% und 4.94%, bevor sie Orders zu 0.1698 oder 0.1728 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RDACR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Rising Dragon Acquisition Corp.?
Der höchste Kurs von Rising Dragon Acquisition Corp. (RDACR) im vergangenen Jahr lag bei 0.2253. Innerhalb von 0.1200 - 0.2253 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.1800 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Rising Dragon Acquisition Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Rising Dragon Acquisition Corp.?
Der niedrigste Kurs von Rising Dragon Acquisition Corp. (RDACR) im Laufe des Jahres betrug 0.1200. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.1698 und der Spanne 0.1200 - 0.2253 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RDACR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von RDACR statt?
Rising Dragon Acquisition Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.1800 und 13.20% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1800
- Eröffnung
- 0.1900
- Bid
- 0.1698
- Ask
- 0.1728
- Tief
- 0.1698
- Hoch
- 0.2253
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- -5.67%
- Monatsänderung
- 6.39%
- 6-Monatsänderung
- 4.94%
- Jahresänderung
- 13.20%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4