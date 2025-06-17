クォートセクション
PWM: Prestige Wealth Inc - Class A

0.59 USD 0.04 (7.27%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PWMの今日の為替レートは、7.27%変化しました。日中、通貨は1あたり0.55の安値と0.66の高値で取引されました。

Prestige Wealth Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
0.55 0.66
1年のレンジ
0.31 2.70
以前の終値
0.55
始値
0.55
買値
0.59
買値
0.89
安値
0.55
高値
0.66
出来高
333
1日の変化
7.27%
1ヶ月の変化
18.00%
6ヶ月の変化
37.21%
1年の変化
-28.92%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K