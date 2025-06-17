KurseKategorien
Währungen / PWM
Zurück zum Aktien

PWM: Prestige Wealth Inc - Class A

0.60 USD 0.01 (1.69%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PWM hat sich für heute um 1.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.59 bis zu einem Hoch von 0.64 gehandelt.

Verfolgen Sie die Prestige Wealth Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PWM News

Tagesspanne
0.59 0.64
Jahresspanne
0.31 2.70
Vorheriger Schlusskurs
0.59
Eröffnung
0.61
Bid
0.60
Ask
0.90
Tief
0.59
Hoch
0.64
Volumen
27
Tagesänderung
1.69%
Monatsänderung
20.00%
6-Monatsänderung
39.53%
Jahresänderung
-27.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K