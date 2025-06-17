Währungen / PWM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PWM: Prestige Wealth Inc - Class A
0.60 USD 0.01 (1.69%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PWM hat sich für heute um 1.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.59 bis zu einem Hoch von 0.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die Prestige Wealth Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.59 0.64
Jahresspanne
0.31 2.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.59
- Eröffnung
- 0.61
- Bid
- 0.60
- Ask
- 0.90
- Tief
- 0.59
- Hoch
- 0.64
- Volumen
- 27
- Tagesänderung
- 1.69%
- Monatsänderung
- 20.00%
- 6-Monatsänderung
- 39.53%
- Jahresänderung
- -27.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K