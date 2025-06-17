Valute / PWM
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PWM: Prestige Wealth Inc - Class A
0.59 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PWM ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.58 e ad un massimo di 0.65.
Segui le dinamiche di Prestige Wealth Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.58 0.65
Intervallo Annuale
0.31 2.70
- Chiusura Precedente
- 0.59
- Apertura
- 0.58
- Bid
- 0.59
- Ask
- 0.89
- Minimo
- 0.58
- Massimo
- 0.65
- Volume
- 84
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 18.00%
- Variazione Semestrale
- 37.21%
- Variazione Annuale
- -28.92%
21 settembre, domenica