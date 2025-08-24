クォートセクション
通貨 / PTMC
PTMC: Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

36.25 USD 0.50 (1.40%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PTMCの今日の為替レートは、1.40%変化しました。日中、通貨は1あたり35.96の安値と36.30の高値で取引されました。

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
35.96 36.30
1年のレンジ
33.76 40.65
以前の終値
35.75
始値
35.96
買値
36.25
買値
36.55
安値
35.96
高値
36.30
出来高
41
1日の変化
1.40%
1ヶ月の変化
2.40%
6ヶ月の変化
4.77%
1年の変化
-1.68%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K