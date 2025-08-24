KurseKategorien
Währungen / PTMC
Zurück zum Aktien

PTMC: Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

35.95 USD 0.30 (0.83%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PTMC hat sich für heute um -0.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.90 bis zu einem Hoch von 36.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PTMC News

Tagesspanne
35.90 36.10
Jahresspanne
33.76 40.65
Vorheriger Schlusskurs
36.25
Eröffnung
36.10
Bid
35.95
Ask
36.25
Tief
35.90
Hoch
36.10
Volumen
22
Tagesänderung
-0.83%
Monatsänderung
1.55%
6-Monatsänderung
3.90%
Jahresänderung
-2.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K