通貨 / POLE
POLE: アンドレッティ・アクイジションII

10.52 USD 0.04 (0.38%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

POLEの今日の為替レートは、-0.38%変化しました。日中、通貨は1あたり10.52の安値と10.54の高値で取引されました。

アンドレッティ・アクイジションIIダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

POLE株の現在の価格は？

アンドレッティ・アクイジションIIの株価は本日10.52です。10.52 - 10.54内で取引され、前日の終値は10.56、取引量は2に達しました。POLEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

アンドレッティ・アクイジションIIの株は配当を出しますか？

アンドレッティ・アクイジションIIの現在の価格は10.52です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.31%やUSDにも注目します。POLEの動きはライブチャートで確認できます。

POLE株を買う方法は？

アンドレッティ・アクイジションIIの株は現在10.52で購入可能です。注文は通常10.52または10.82付近で行われ、2や-0.19%が市場の動きを示します。POLEの最新情報はライブチャートで確認できます。

POLE株に投資する方法は？

アンドレッティ・アクイジションIIへの投資では、年間の値幅9.99 - 10.85と現在の10.52を考慮します。注文は多くの場合10.52や10.82で行われる前に、-0.19%や1.54%と比較されます。POLEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

アンドレッティ・アクイジションIIの株の最高値は？

アンドレッティ・アクイジションIIの過去1年の最高値は10.85でした。9.99 - 10.85内で株価は大きく変動し、10.56と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。アンドレッティ・アクイジションIIのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

アンドレッティ・アクイジションIIの株の最低値は？

アンドレッティ・アクイジションII(POLE)の年間最安値は9.99でした。現在の10.52や9.99 - 10.85と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。POLEの動きはライブチャートで確認できます。

POLEの株式分割はいつ行われましたか？

アンドレッティ・アクイジションIIは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.56、5.31%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.52 10.54
1年のレンジ
9.99 10.85
以前の終値
10.56
始値
10.54
買値
10.52
買値
10.82
安値
10.52
高値
10.54
出来高
2
1日の変化
-0.38%
1ヶ月の変化
-0.19%
6ヶ月の変化
1.54%
1年の変化
5.31%
12 12月, 金曜日
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
414
期待
413
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
548
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待