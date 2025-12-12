- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
POLE: Andretti Acquisition Corp. II
Le taux de change de POLE a changé de -0.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.52 et à un maximum de 10.54.
Suivez la dynamique Andretti Acquisition Corp. II. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action POLE aujourd'hui ?
L'action Andretti Acquisition Corp. II est cotée à 10.52 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.52 - 10.54, a clôturé hier à 10.56 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de POLE présente ces mises à jour.
L'action Andretti Acquisition Corp. II verse-t-elle des dividendes ?
Andretti Acquisition Corp. II est actuellement valorisé à 10.52. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.31% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de POLE.
Comment acheter des actions POLE ?
Vous pouvez acheter des actions Andretti Acquisition Corp. II au cours actuel de 10.52. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.52 ou de 10.82, le 2 et le -0.19% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de POLE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action POLE ?
Investir dans Andretti Acquisition Corp. II implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.99 - 10.85 et le prix actuel 10.52. Beaucoup comparent -0.19% et 1.54% avant de passer des ordres à 10.52 ou 10.82. Consultez le graphique du cours de POLE en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Andretti Acquisition Corp. II ?
Le cours le plus élevé de Andretti Acquisition Corp. II l'année dernière était 10.85. Au cours de 9.99 - 10.85, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.56 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Andretti Acquisition Corp. II sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Andretti Acquisition Corp. II ?
Le cours le plus bas de Andretti Acquisition Corp. II (POLE) sur l'année a été 9.99. Sa comparaison avec 10.52 et 9.99 - 10.85 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de POLE sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action POLE a-t-elle été divisée ?
Andretti Acquisition Corp. II a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.56 et 5.31% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.56
- Ouverture
- 10.54
- Bid
- 10.52
- Ask
- 10.82
- Plus Bas
- 10.52
- Plus Haut
- 10.54
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- -0.38%
- Changement Mensuel
- -0.19%
- Changement à 6 Mois
- 1.54%
- Changement Annuel
- 5.31%
- Act
- 414
- Fcst
- Prev
- 413
- Act
- 548
- Fcst
- Prev
- 549
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev