КотировкиРазделы
Валюты / POLE
Назад в Рынок акций США

POLE: Andretti Acquisition Corp. II

10.52 USD 0.04 (0.38%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс POLE за сегодня изменился на -0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.52, а максимальная — 10.54.

Следите за динамикой Andretti Acquisition Corp. II. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций POLE сегодня?

Andretti Acquisition Corp. II (POLE) сегодня оценивается на уровне 10.52. Инструмент торгуется в пределах 10.52 - 10.54, вчерашнее закрытие составило 10.56, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике POLE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Andretti Acquisition Corp. II?

Andretti Acquisition Corp. II в настоящее время оценивается в 10.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.31% и USD. Отслеживайте движения POLE на графике в реальном времени.

Как купить акции POLE?

Вы можете купить акции Andretti Acquisition Corp. II (POLE) по текущей цене 10.52. Ордера обычно размещаются около 10.52 или 10.82, тогда как 2 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения POLE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции POLE?

Инвестирование в Andretti Acquisition Corp. II предполагает учет годового диапазона 9.99 - 10.85 и текущей цены 10.52. Многие сравнивают -0.19% и 1.54% перед размещением ордеров на 10.52 или 10.82. Изучайте ежедневные изменения цены POLE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Andretti Acquisition Corp. II?

Самая высокая цена Andretti Acquisition Corp. II (POLE) за последний год составила 10.85. Акции заметно колебались в пределах 9.99 - 10.85, сравнение с 10.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Andretti Acquisition Corp. II на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Andretti Acquisition Corp. II?

Самая низкая цена Andretti Acquisition Corp. II (POLE) за год составила 9.99. Сравнение с текущими 10.52 и 9.99 - 10.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения POLE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций POLE?

В прошлом Andretti Acquisition Corp. II проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.56 и 5.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.52 10.54
Годовой диапазон
9.99 10.85
Предыдущее закрытие
10.56
Open
10.54
Bid
10.52
Ask
10.82
Low
10.52
High
10.54
Объем
2
Дневное изменение
-0.38%
Месячное изменение
-0.19%
6-месячное изменение
1.54%
Годовое изменение
5.31%
12 декабря, пятница
18:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
414
Прог.
Пред.
413
18:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
548
Прог.
Пред.
549
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.