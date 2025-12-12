- Обзор рынка
POLE: Andretti Acquisition Corp. II
Курс POLE за сегодня изменился на -0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.52, а максимальная — 10.54.
Следите за динамикой Andretti Acquisition Corp. II. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций POLE сегодня?
Andretti Acquisition Corp. II (POLE) сегодня оценивается на уровне 10.52. Инструмент торгуется в пределах 10.52 - 10.54, вчерашнее закрытие составило 10.56, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике POLE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Andretti Acquisition Corp. II?
Andretti Acquisition Corp. II в настоящее время оценивается в 10.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.31% и USD. Отслеживайте движения POLE на графике в реальном времени.
Как купить акции POLE?
Вы можете купить акции Andretti Acquisition Corp. II (POLE) по текущей цене 10.52. Ордера обычно размещаются около 10.52 или 10.82, тогда как 2 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения POLE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции POLE?
Инвестирование в Andretti Acquisition Corp. II предполагает учет годового диапазона 9.99 - 10.85 и текущей цены 10.52. Многие сравнивают -0.19% и 1.54% перед размещением ордеров на 10.52 или 10.82. Изучайте ежедневные изменения цены POLE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Andretti Acquisition Corp. II?
Самая высокая цена Andretti Acquisition Corp. II (POLE) за последний год составила 10.85. Акции заметно колебались в пределах 9.99 - 10.85, сравнение с 10.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Andretti Acquisition Corp. II на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Andretti Acquisition Corp. II?
Самая низкая цена Andretti Acquisition Corp. II (POLE) за год составила 9.99. Сравнение с текущими 10.52 и 9.99 - 10.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения POLE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций POLE?
В прошлом Andretti Acquisition Corp. II проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.56 и 5.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.56
- Open
- 10.54
- Bid
- 10.52
- Ask
- 10.82
- Low
- 10.52
- High
- 10.54
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.38%
- Месячное изменение
- -0.19%
- 6-месячное изменение
- 1.54%
- Годовое изменение
- 5.31%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
