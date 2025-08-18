クォートセクション
通貨 / PMCB
PMCB: PharmaCyte Biotech Inc

0.97 USD 0.04 (4.30%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PMCBの今日の為替レートは、4.30%変化しました。日中、通貨は1あたり0.93の安値と1.00の高値で取引されました。

PharmaCyte Biotech Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
0.93 1.00
1年のレンジ
0.84 2.42
以前の終値
0.93
始値
0.99
買値
0.97
買値
1.27
安値
0.93
高値
1.00
出来高
182
1日の変化
4.30%
1ヶ月の変化
-3.00%
6ヶ月の変化
-24.22%
1年の変化
-48.13%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K