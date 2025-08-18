Валюты / PMCB
PMCB: PharmaCyte Biotech Inc
1.01 USD 0.02 (1.94%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PMCB за сегодня изменился на -1.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.01, а максимальная — 1.08.
Следите за динамикой PharmaCyte Biotech Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
1.01 1.08
Годовой диапазон
0.84 2.42
- Предыдущее закрытие
- 1.03
- Open
- 1.08
- Bid
- 1.01
- Ask
- 1.31
- Low
- 1.01
- High
- 1.08
- Объем
- 46
- Дневное изменение
- -1.94%
- Месячное изменение
- 1.00%
- 6-месячное изменение
- -21.09%
- Годовое изменение
- -45.99%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.