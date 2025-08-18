QuotazioniSezioni
Valute / PMCB
Tornare a Azioni

PMCB: PharmaCyte Biotech Inc

0.98 USD 0.01 (1.03%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PMCB ha avuto una variazione del 1.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.95 e ad un massimo di 0.99.

Segui le dinamiche di PharmaCyte Biotech Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PMCB News

Intervallo Giornaliero
0.95 0.99
Intervallo Annuale
0.84 2.42
Chiusura Precedente
0.97
Apertura
0.97
Bid
0.98
Ask
1.28
Minimo
0.95
Massimo
0.99
Volume
20
Variazione giornaliera
1.03%
Variazione Mensile
-2.00%
Variazione Semestrale
-23.44%
Variazione Annuale
-47.59%
21 settembre, domenica