PMCB: PharmaCyte Biotech Inc
0.98 USD 0.01 (1.03%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PMCB ha avuto una variazione del 1.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.95 e ad un massimo di 0.99.
Segui le dinamiche di PharmaCyte Biotech Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.95 0.99
Intervallo Annuale
0.84 2.42
- Chiusura Precedente
- 0.97
- Apertura
- 0.97
- Bid
- 0.98
- Ask
- 1.28
- Minimo
- 0.95
- Massimo
- 0.99
- Volume
- 20
- Variazione giornaliera
- 1.03%
- Variazione Mensile
- -2.00%
- Variazione Semestrale
- -23.44%
- Variazione Annuale
- -47.59%
21 settembre, domenica