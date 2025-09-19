クォートセクション
通貨 / PLUT
PLUT

3.44 USD 0.10 (2.82%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PLUTの今日の為替レートは、-2.82%変化しました。日中、通貨は1あたり3.35の安値と3.58の高値で取引されました。

ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
3.35 3.58
1年のレンジ
2.06 4.22
以前の終値
3.54
始値
3.35
買値
3.44
買値
3.74
安値
3.35
高値
3.58
出来高
12
1日の変化
-2.82%
1ヶ月の変化
15.82%
6ヶ月の変化
32.31%
1年の変化
-17.31%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K