PLUT
3.38 USD 0.06 (1.74%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PLUT ha avuto una variazione del -1.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.24 e ad un massimo di 3.45.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.24 3.45
Intervallo Annuale
2.06 4.22
- Chiusura Precedente
- 3.44
- Apertura
- 3.35
- Bid
- 3.38
- Ask
- 3.68
- Minimo
- 3.24
- Massimo
- 3.45
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- -1.74%
- Variazione Mensile
- 13.80%
- Variazione Semestrale
- 30.00%
- Variazione Annuale
- -18.75%
21 settembre, domenica