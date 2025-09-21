QuotazioniSezioni
Valute / PLUT
Tornare a Azioni

PLUT

3.38 USD 0.06 (1.74%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PLUT ha avuto una variazione del -1.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.24 e ad un massimo di 3.45.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
3.24 3.45
Intervallo Annuale
2.06 4.22
Chiusura Precedente
3.44
Apertura
3.35
Bid
3.38
Ask
3.68
Minimo
3.24
Massimo
3.45
Volume
8
Variazione giornaliera
-1.74%
Variazione Mensile
13.80%
Variazione Semestrale
30.00%
Variazione Annuale
-18.75%
21 settembre, domenica