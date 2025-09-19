Währungen / PLUT
PLUT
3.45 USD 0.01 (0.29%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PLUT hat sich für heute um 0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.24 bis zu einem Hoch von 3.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.24 3.45
Jahresspanne
2.06 4.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.44
- Eröffnung
- 3.35
- Bid
- 3.45
- Ask
- 3.75
- Tief
- 3.24
- Hoch
- 3.45
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- 0.29%
- Monatsänderung
- 16.16%
- 6-Monatsänderung
- 32.69%
- Jahresänderung
- -17.07%
