クォートセクション
通貨 / NEUP
株に戻る

NEUP

9.40 USD 1.23 (11.57%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NEUPの今日の為替レートは、-11.57%変化しました。日中、通貨は1あたり9.28の安値と11.05の高値で取引されました。

ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
9.28 11.05
1年のレンジ
2.91 15.14
以前の終値
10.63
始値
10.83
買値
9.40
買値
9.70
安値
9.28
高値
11.05
出来高
246
1日の変化
-11.57%
1ヶ月の変化
-17.03%
6ヶ月の変化
64.91%
1年の変化
-8.74%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K