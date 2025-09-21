Valute / NEUP
NEUP
10.09 USD 0.69 (7.34%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NEUP ha avuto una variazione del 7.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.81 e ad un massimo di 10.52.
Intervallo Giornaliero
9.81 10.52
Intervallo Annuale
2.91 15.14
- Chiusura Precedente
- 9.40
- Apertura
- 9.81
- Bid
- 10.09
- Ask
- 10.39
- Minimo
- 9.81
- Massimo
- 10.52
- Volume
- 150
- Variazione giornaliera
- 7.34%
- Variazione Mensile
- -10.94%
- Variazione Semestrale
- 77.02%
- Variazione Annuale
- -2.04%
21 settembre, domenica