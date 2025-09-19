Währungen / NEUP
NEUP
10.17 USD 0.77 (8.19%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NEUP hat sich für heute um 8.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.81 bis zu einem Hoch von 10.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
9.81 10.52
Jahresspanne
2.91 15.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.40
- Eröffnung
- 9.81
- Bid
- 10.17
- Ask
- 10.47
- Tief
- 9.81
- Hoch
- 10.52
- Volumen
- 48
- Tagesänderung
- 8.19%
- Monatsänderung
- -10.24%
- 6-Monatsänderung
- 78.42%
- Jahresänderung
- -1.26%
