通貨 / MBINL
MBINL
23.22 USD 0.00 (0.00%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MBINLの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり23.22の安値と23.23の高値で取引されました。
ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
23.22 23.23
1年のレンジ
21.80 25.90
- 以前の終値
- 23.22
- 始値
- 23.23
- 買値
- 23.22
- 買値
- 23.52
- 安値
- 23.22
- 高値
- 23.23
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 1.89%
- 6ヶ月の変化
- -7.60%
- 1年の変化
- -8.58%
24 9月, 水曜日
14:00
USD
- 実際
- 0.800 M
- 期待
- 0.692 M
- 前
- 0.664 M
14:00
USD
- 実際
- 20.5%
- 期待
- 7.9%
- 前
- -1.8%
14:30
USD
- 実際
- -0.607 M
- 期待
- -2.631 M
- 前
- -9.285 M
14:30
USD
- 実際
- 0.177 M
- 期待
- -0.329 M
- 前
- -0.296 M
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 3.724%