Валюты / MBINL
MBINL
23.22 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MBINL за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.22, а максимальная — 23.23.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
23.22 23.23
Годовой диапазон
21.80 25.90
- Предыдущее закрытие
- 23.22
- Open
- 23.23
- Bid
- 23.22
- Ask
- 23.52
- Low
- 23.22
- High
- 23.23
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 1.89%
- 6-месячное изменение
- -7.60%
- Годовое изменение
- -8.58%
24 сентября, среда
14:00
USD
- Акт.
- 0.800 млн
- Прог.
- 0.692 млн
- Пред.
- 0.664 млн
14:00
USD
- Акт.
- 20.5%
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -1.8%
14:30
USD
- Акт.
- -0.607 млн
- Прог.
- -2.631 млн
- Пред.
- -9.285 млн
14:30
USD
- Акт.
- 0.177 млн
- Прог.
- -0.329 млн
- Пред.
- -0.296 млн
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.724%