Währungen / MBINL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MBINL
23.22 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MBINL hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.22 bis zu einem Hoch von 23.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
23.22 23.23
Jahresspanne
21.80 25.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.22
- Eröffnung
- 23.23
- Bid
- 23.22
- Ask
- 23.52
- Tief
- 23.22
- Hoch
- 23.23
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 1.89%
- 6-Monatsänderung
- -7.60%
- Jahresänderung
- -8.58%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
- Akt
- 0.800 M
- Erw
- 0.692 M
- Vorh
- 0.664 M
14:00
USD
- Akt
- 20.5%
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -1.8%
14:30
USD
- Akt
- -0.607 M
- Erw
- -2.631 M
- Vorh
- -9.285 M
14:30
USD
- Akt
- 0.177 M
- Erw
- -0.329 M
- Vorh
- -0.296 M
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.724%