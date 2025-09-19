クォートセクション
通貨 / KVAC
株に戻る

KVAC: Keen Vision Acquisition Corporation

11.59 USD 0.01 (0.09%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KVACの今日の為替レートは、0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり11.59の安値と11.59の高値で取引されました。

Keen Vision Acquisition Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
11.59 11.59
1年のレンジ
10.74 11.62
以前の終値
11.58
始値
11.59
買値
11.59
買値
11.89
安値
11.59
高値
11.59
出来高
4
1日の変化
0.09%
1ヶ月の変化
0.17%
6ヶ月の変化
3.48%
1年の変化
7.71%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K