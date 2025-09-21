QuotazioniSezioni
KVAC: Keen Vision Acquisition Corporation

11.59 USD 0.01 (0.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KVAC ha avuto una variazione del 0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.59 e ad un massimo di 11.59.

Segui le dinamiche di Keen Vision Acquisition Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
11.59 11.59
Intervallo Annuale
10.74 11.62
Chiusura Precedente
11.58
Apertura
11.59
Bid
11.59
Ask
11.89
Minimo
11.59
Massimo
11.59
Volume
4
Variazione giornaliera
0.09%
Variazione Mensile
0.17%
Variazione Semestrale
3.48%
Variazione Annuale
7.71%
21 settembre, domenica