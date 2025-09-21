Valute / KVAC
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
KVAC: Keen Vision Acquisition Corporation
11.59 USD 0.01 (0.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KVAC ha avuto una variazione del 0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.59 e ad un massimo di 11.59.
Segui le dinamiche di Keen Vision Acquisition Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
11.59 11.59
Intervallo Annuale
10.74 11.62
- Chiusura Precedente
- 11.58
- Apertura
- 11.59
- Bid
- 11.59
- Ask
- 11.89
- Minimo
- 11.59
- Massimo
- 11.59
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 0.09%
- Variazione Mensile
- 0.17%
- Variazione Semestrale
- 3.48%
- Variazione Annuale
- 7.71%
21 settembre, domenica