Währungen / KVAC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
KVAC: Keen Vision Acquisition Corporation
11.59 USD 0.01 (0.09%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KVAC hat sich für heute um 0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.59 bis zu einem Hoch von 11.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die Keen Vision Acquisition Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
11.59 11.59
Jahresspanne
10.74 11.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.58
- Eröffnung
- 11.59
- Bid
- 11.59
- Ask
- 11.89
- Tief
- 11.59
- Hoch
- 11.59
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 0.09%
- Monatsänderung
- 0.17%
- 6-Monatsänderung
- 3.48%
- Jahresänderung
- 7.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K