通貨 / JPST
JPST: JPMorgan Ultra-Short Income ETF

50.60 USD 0.01 (0.02%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

JPSTの今日の為替レートは、0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり50.60の安値と50.61の高値で取引されました。

JPMorgan Ultra-Short Income ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

JPST株の現在の価格は？

JPMorgan Ultra-Short Income ETFの株価は本日50.60です。50.60 - 50.61内で取引され、前日の終値は50.59、取引量は4593に達しました。JPSTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

JPMorgan Ultra-Short Income ETFの株は配当を出しますか？

JPMorgan Ultra-Short Income ETFの現在の価格は50.60です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.38%やUSDにも注目します。JPSTの動きはライブチャートで確認できます。

JPST株を買う方法は？

JPMorgan Ultra-Short Income ETFの株は現在50.60で購入可能です。注文は通常50.60または50.90付近で行われ、4593や-0.02%が市場の動きを示します。JPSTの最新情報はライブチャートで確認できます。

JPST株に投資する方法は？

JPMorgan Ultra-Short Income ETFへの投資では、年間の値幅50.31 - 50.76と現在の50.60を考慮します。注文は多くの場合50.60や50.90で行われる前に、0.06%や0.24%と比較されます。JPSTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

JPMorgan Ultra-Short Income ETFの株の最高値は？

JPMorgan Ultra-Short Income ETFの過去1年の最高値は50.76でした。50.31 - 50.76内で株価は大きく変動し、50.59と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。JPMorgan Ultra-Short Income ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

JPMorgan Ultra-Short Income ETFの株の最低値は？

JPMorgan Ultra-Short Income ETF(JPST)の年間最安値は50.31でした。現在の50.60や50.31 - 50.76と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。JPSTの動きはライブチャートで確認できます。

JPSTの株式分割はいつ行われましたか？

JPMorgan Ultra-Short Income ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、50.59、0.38%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
50.60 50.61
1年のレンジ
50.31 50.76
以前の終値
50.59
始値
50.61
買値
50.60
買値
50.90
安値
50.60
高値
50.61
出来高
4.593 K
1日の変化
0.02%
1ヶ月の変化
0.06%
6ヶ月の変化
0.24%
1年の変化
0.38%
04 10月, 土曜日