- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
JPST: JPMorgan Ultra-Short Income ETF
Der Wechselkurs von JPST hat sich für heute um 0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 50.60 bis zu einem Hoch von 50.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die JPMorgan Ultra-Short Income ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JPST News
- Fixed-Income Outlook: 6 Strategies For Harvest Time
- EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Dividendenmitteilung (deutsch)
- 3 Dividend Stocks I'm Buying As Irrational Exuberance Takes Over
- BUXX: 5% Yield Focused On Short-Term Securitized Debt
- U.S. Money Markets: Stability In Bank Reserves, But Changes Are Coming
- VUSB: A Top Choice For Your Emergency Fund (BATS:VUSB)
- A Safe Place To Land: How And Where To Park Cash (Especially In Retirement)
- SPSB: An Attractive Short-Term Bond Play
- ICSH: A Love Letter To Cash (BATS:ICSH)
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Millionaires Are Still Doing This With Their Money
- JPST (JPST): An Interesting Alternative For Parking Short-Term Cash
- Multi-Asset Income In A New Regime
- 3 Steps To Retiring With $1 Million In High-Yield Stocks
- Navigating Opportunities In A Higher-For-Longer Market
- How To Protect Your Stocks From The Trump Slump
- The Importance Of Temporal Diversification
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von JPST heute?
Die Aktie von JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) notiert heute bei 50.60. Sie wird innerhalb einer Spanne von 50.60 - 50.61 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 50.59 und das Handelsvolumen erreichte 4593. Das Live-Chart von JPST zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie JPST Dividenden?
JPMorgan Ultra-Short Income ETF wird derzeit mit 50.60 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.38% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von JPST zu verfolgen.
Wie kaufe ich JPST-Aktien?
Sie können Aktien von JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) zum aktuellen Kurs von 50.60 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 50.60 oder 50.90 platziert, während 4593 und -0.02% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von JPST auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in JPST-Aktien?
Bei einer Investition in JPMorgan Ultra-Short Income ETF müssen die jährliche Spanne 50.31 - 50.76 und der aktuelle Kurs 50.60 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.06% und 0.24%, bevor sie Orders zu 50.60 oder 50.90 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von JPST.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von JPMorgan Ultra-Short Income ETF?
Der höchste Kurs von JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) im vergangenen Jahr lag bei 50.76. Innerhalb von 50.31 - 50.76 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 50.59 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von JPMorgan Ultra-Short Income ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von JPMorgan Ultra-Short Income ETF?
Der niedrigste Kurs von JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) im Laufe des Jahres betrug 50.31. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 50.60 und der Spanne 50.31 - 50.76 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von JPST live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von JPST statt?
JPMorgan Ultra-Short Income ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 50.59 und 0.38% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 50.59
- Eröffnung
- 50.61
- Bid
- 50.60
- Ask
- 50.90
- Tief
- 50.60
- Hoch
- 50.61
- Volumen
- 4.593 K
- Tagesänderung
- 0.02%
- Monatsänderung
- 0.06%
- 6-Monatsänderung
- 0.24%
- Jahresänderung
- 0.38%