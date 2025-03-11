KurseKategorien
JPST: JPMorgan Ultra-Short Income ETF

50.60 USD 0.01 (0.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JPST hat sich für heute um 0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 50.60 bis zu einem Hoch von 50.61 gehandelt.

Verfolgen Sie die JPMorgan Ultra-Short Income ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von JPST heute?

Die Aktie von JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) notiert heute bei 50.60. Sie wird innerhalb einer Spanne von 50.60 - 50.61 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 50.59 und das Handelsvolumen erreichte 4593. Das Live-Chart von JPST zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie JPST Dividenden?

JPMorgan Ultra-Short Income ETF wird derzeit mit 50.60 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.38% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von JPST zu verfolgen.

Wie kaufe ich JPST-Aktien?

Sie können Aktien von JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) zum aktuellen Kurs von 50.60 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 50.60 oder 50.90 platziert, während 4593 und -0.02% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von JPST auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in JPST-Aktien?

Bei einer Investition in JPMorgan Ultra-Short Income ETF müssen die jährliche Spanne 50.31 - 50.76 und der aktuelle Kurs 50.60 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.06% und 0.24%, bevor sie Orders zu 50.60 oder 50.90 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von JPST.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von JPMorgan Ultra-Short Income ETF?

Der höchste Kurs von JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) im vergangenen Jahr lag bei 50.76. Innerhalb von 50.31 - 50.76 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 50.59 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von JPMorgan Ultra-Short Income ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von JPMorgan Ultra-Short Income ETF?

Der niedrigste Kurs von JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) im Laufe des Jahres betrug 50.31. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 50.60 und der Spanne 50.31 - 50.76 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von JPST live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von JPST statt?

JPMorgan Ultra-Short Income ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 50.59 und 0.38% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
50.60 50.61
Jahresspanne
50.31 50.76
Vorheriger Schlusskurs
50.59
Eröffnung
50.61
Bid
50.60
Ask
50.90
Tief
50.60
Hoch
50.61
Volumen
4.593 K
Tagesänderung
0.02%
Monatsänderung
0.06%
6-Monatsänderung
0.24%
Jahresänderung
0.38%
