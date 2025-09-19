クォートセクション
通貨 / GRDN
GRDN

26.44 USD 0.70 (2.58%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GRDNの今日の為替レートは、-2.58%変化しました。日中、通貨は1あたり25.82の安値と27.33の高値で取引されました。

ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
25.82 27.33
1年のレンジ
16.10 30.39
以前の終値
27.14
始値
27.02
買値
26.44
買値
26.74
安値
25.82
高値
27.33
出来高
1.091 K
1日の変化
-2.58%
1ヶ月の変化
-0.08%
6ヶ月の変化
24.78%
1年の変化
64.02%
