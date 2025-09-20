Valute / GRDN
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GRDN
25.39 USD 1.05 (3.97%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GRDN ha avuto una variazione del -3.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.34 e ad un massimo di 26.70.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
25.34 26.70
Intervallo Annuale
16.10 30.39
- Chiusura Precedente
- 26.44
- Apertura
- 26.70
- Bid
- 25.39
- Ask
- 25.69
- Minimo
- 25.34
- Massimo
- 26.70
- Volume
- 620
- Variazione giornaliera
- -3.97%
- Variazione Mensile
- -4.04%
- Variazione Semestrale
- 19.82%
- Variazione Annuale
- 57.51%
20 settembre, sabato