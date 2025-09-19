KurseKategorien
GRDN

26.44 USD 0.70 (2.58%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GRDN hat sich für heute um -2.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.82 bis zu einem Hoch von 27.33 gehandelt.

Tagesspanne
25.82 27.33
Jahresspanne
16.10 30.39
Vorheriger Schlusskurs
27.14
Eröffnung
27.02
Bid
26.44
Ask
26.74
Tief
25.82
Hoch
27.33
Volumen
1.091 K
Tagesänderung
-2.58%
Monatsänderung
-0.08%
6-Monatsänderung
24.78%
Jahresänderung
64.02%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K