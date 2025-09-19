Währungen / GRDN
GRDN
26.44 USD 0.70 (2.58%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GRDN hat sich für heute um -2.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.82 bis zu einem Hoch von 27.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
25.82 27.33
Jahresspanne
16.10 30.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.14
- Eröffnung
- 27.02
- Bid
- 26.44
- Ask
- 26.74
- Tief
- 25.82
- Hoch
- 27.33
- Volumen
- 1.091 K
- Tagesänderung
- -2.58%
- Monatsänderung
- -0.08%
- 6-Monatsänderung
- 24.78%
- Jahresänderung
- 64.02%
