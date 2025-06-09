通貨 / GMM
GMM: Global Mofy Metaverse Limited
2.03 USD 0.07 (3.57%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GMMの今日の為替レートは、3.57%変化しました。日中、通貨は1あたり1.90の安値と2.07の高値で取引されました。
Global Mofy Metaverse Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GMM News
1日のレンジ
1.90 2.07
1年のレンジ
0.21 4.97
- 以前の終値
- 1.96
- 始値
- 1.94
- 買値
- 2.03
- 買値
- 2.33
- 安値
- 1.90
- 高値
- 2.07
- 出来高
- 84
- 1日の変化
- 3.57%
- 1ヶ月の変化
- -5.58%
- 6ヶ月の変化
- -38.86%
- 1年の変化
- 170.67%
