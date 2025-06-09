Valute / GMM
GMM: Global Mofy Metaverse Limited
1.98 USD 0.05 (2.46%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GMM ha avuto una variazione del -2.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.96 e ad un massimo di 2.09.
Segui le dinamiche di Global Mofy Metaverse Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.96 2.09
Intervallo Annuale
0.21 4.97
- Chiusura Precedente
- 2.03
- Apertura
- 2.04
- Bid
- 1.98
- Ask
- 2.28
- Minimo
- 1.96
- Massimo
- 2.09
- Volume
- 63
- Variazione giornaliera
- -2.46%
- Variazione Mensile
- -7.91%
- Variazione Semestrale
- -40.36%
- Variazione Annuale
- 164.00%
21 settembre, domenica