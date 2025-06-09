QuotazioniSezioni
GMM: Global Mofy Metaverse Limited

1.98 USD 0.05 (2.46%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GMM ha avuto una variazione del -2.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.96 e ad un massimo di 2.09.

Segui le dinamiche di Global Mofy Metaverse Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.96 2.09
Intervallo Annuale
0.21 4.97
Chiusura Precedente
2.03
Apertura
2.04
Bid
1.98
Ask
2.28
Minimo
1.96
Massimo
2.09
Volume
63
Variazione giornaliera
-2.46%
Variazione Mensile
-7.91%
Variazione Semestrale
-40.36%
Variazione Annuale
164.00%
