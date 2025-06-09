Валюты / GMM
GMM: Global Mofy Metaverse Limited
1.98 USD 0.10 (4.81%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GMM за сегодня изменился на -4.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.93, а максимальная — 2.05.
Следите за динамикой Global Mofy Metaverse Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.93 2.05
Годовой диапазон
0.21 4.97
- Предыдущее закрытие
- 2.08
- Open
- 2.05
- Bid
- 1.98
- Ask
- 2.28
- Low
- 1.93
- High
- 2.05
- Объем
- 105
- Дневное изменение
- -4.81%
- Месячное изменение
- -7.91%
- 6-месячное изменение
- -40.36%
- Годовое изменение
- 164.00%
