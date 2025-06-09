Курс GMM за сегодня изменился на -4.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.93, а максимальная — 2.05.

Следите за динамикой Global Mofy Metaverse Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.