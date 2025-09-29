クォートセクション
通貨 / GECCH
GECCH: Great Elm Capital Corp.

25.2430 USD 0.1130 (0.45%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GECCHの今日の為替レートは、0.45%変化しました。日中、通貨は1あたり25.1100の安値と25.2430の高値で取引されました。

Great Elm Capital Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

GECCH株の現在の価格は？

Great Elm Capital Corp.の株価は本日25.2430です。0.45%内で取引され、前日の終値は25.1300、取引量は2に達しました。GECCHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Great Elm Capital Corp.の株は配当を出しますか？

Great Elm Capital Corp.の現在の価格は25.2430です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.38%やUSDにも注目します。GECCHの動きはライブチャートで確認できます。

GECCH株を買う方法は？

Great Elm Capital Corp.の株は現在25.2430で購入可能です。注文は通常25.2430または25.2460付近で行われ、2や0.53%が市場の動きを示します。GECCHの最新情報はライブチャートで確認できます。

GECCH株に投資する方法は？

Great Elm Capital Corp.への投資では、年間の値幅24.3800 - 25.6400と現在の25.2430を考慮します。注文は多くの場合25.2430や25.2460で行われる前に、-1.09%や1.18%と比較されます。GECCHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Great Elm Capital Corp.の株の最高値は？

Great Elm Capital Corp.の過去1年の最高値は25.6400でした。24.3800 - 25.6400内で株価は大きく変動し、25.1300と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Great Elm Capital Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Great Elm Capital Corp.の株の最低値は？

Great Elm Capital Corp.(GECCH)の年間最安値は24.3800でした。現在の25.2430や24.3800 - 25.6400と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GECCHの動きはライブチャートで確認できます。

GECCHの株式分割はいつ行われましたか？

Great Elm Capital Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.1300、1.38%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.1100 25.2430
1年のレンジ
24.3800 25.6400
以前の終値
25.1300
始値
25.1100
買値
25.2430
買値
25.2460
安値
25.1100
高値
25.2430
出来高
2
1日の変化
0.45%
1ヶ月の変化
-1.09%
6ヶ月の変化
1.18%
1年の変化
1.38%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待