GECCH: Great Elm Capital Corp.
Курс GECCH за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.1100, а максимальная — 25.2430.
Следите за динамикой Great Elm Capital Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GECCH сегодня?
Great Elm Capital Corp. (GECCH) сегодня оценивается на уровне 25.2430. Инструмент торгуется в пределах 0.45%, вчерашнее закрытие составило 25.1300, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GECCH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Great Elm Capital Corp.?
Great Elm Capital Corp. в настоящее время оценивается в 25.2430. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.38% и USD. Отслеживайте движения GECCH на графике в реальном времени.
Как купить акции GECCH?
Вы можете купить акции Great Elm Capital Corp. (GECCH) по текущей цене 25.2430. Ордера обычно размещаются около 25.2430 или 25.2460, тогда как 2 и 0.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GECCH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GECCH?
Инвестирование в Great Elm Capital Corp. предполагает учет годового диапазона 24.3800 - 25.6400 и текущей цены 25.2430. Многие сравнивают -1.09% и 1.18% перед размещением ордеров на 25.2430 или 25.2460. Изучайте ежедневные изменения цены GECCH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Great Elm Capital Corp.?
Самая высокая цена Great Elm Capital Corp. (GECCH) за последний год составила 25.6400. Акции заметно колебались в пределах 24.3800 - 25.6400, сравнение с 25.1300 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Great Elm Capital Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Great Elm Capital Corp.?
Самая низкая цена Great Elm Capital Corp. (GECCH) за год составила 24.3800. Сравнение с текущими 25.2430 и 24.3800 - 25.6400 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GECCH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GECCH?
В прошлом Great Elm Capital Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.1300 и 1.38% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.1300
- Open
- 25.1100
- Bid
- 25.2430
- Ask
- 25.2460
- Low
- 25.1100
- High
- 25.2430
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.45%
- Месячное изменение
- -1.09%
- 6-месячное изменение
- 1.18%
- Годовое изменение
- 1.38%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%