КотировкиРазделы
Валюты / GECCH
Назад в Рынок акций США

GECCH: Great Elm Capital Corp.

25.2430 USD 0.1130 (0.45%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GECCH за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.1100, а максимальная — 25.2430.

Следите за динамикой Great Elm Capital Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GECCH сегодня?

Great Elm Capital Corp. (GECCH) сегодня оценивается на уровне 25.2430. Инструмент торгуется в пределах 0.45%, вчерашнее закрытие составило 25.1300, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GECCH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Great Elm Capital Corp.?

Great Elm Capital Corp. в настоящее время оценивается в 25.2430. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.38% и USD. Отслеживайте движения GECCH на графике в реальном времени.

Как купить акции GECCH?

Вы можете купить акции Great Elm Capital Corp. (GECCH) по текущей цене 25.2430. Ордера обычно размещаются около 25.2430 или 25.2460, тогда как 2 и 0.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GECCH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GECCH?

Инвестирование в Great Elm Capital Corp. предполагает учет годового диапазона 24.3800 - 25.6400 и текущей цены 25.2430. Многие сравнивают -1.09% и 1.18% перед размещением ордеров на 25.2430 или 25.2460. Изучайте ежедневные изменения цены GECCH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Great Elm Capital Corp.?

Самая высокая цена Great Elm Capital Corp. (GECCH) за последний год составила 25.6400. Акции заметно колебались в пределах 24.3800 - 25.6400, сравнение с 25.1300 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Great Elm Capital Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Great Elm Capital Corp.?

Самая низкая цена Great Elm Capital Corp. (GECCH) за год составила 24.3800. Сравнение с текущими 25.2430 и 24.3800 - 25.6400 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GECCH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GECCH?

В прошлом Great Elm Capital Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.1300 и 1.38% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.1100 25.2430
Годовой диапазон
24.3800 25.6400
Предыдущее закрытие
25.1300
Open
25.1100
Bid
25.2430
Ask
25.2460
Low
25.1100
High
25.2430
Объем
2
Дневное изменение
0.45%
Месячное изменение
-1.09%
6-месячное изменение
1.18%
Годовое изменение
1.38%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.