GECCH: Great Elm Capital Corp.
Le taux de change de GECCH a changé de 0.45% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.1100 et à un maximum de 25.2430.
Suivez la dynamique Great Elm Capital Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GECCH aujourd'hui ?
L'action Great Elm Capital Corp. est cotée à 25.2430 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.45%, a clôturé hier à 25.1300 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de GECCH présente ces mises à jour.
L'action Great Elm Capital Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Great Elm Capital Corp. est actuellement valorisé à 25.2430. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.38% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GECCH.
Comment acheter des actions GECCH ?
Vous pouvez acheter des actions Great Elm Capital Corp. au cours actuel de 25.2430. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.2430 ou de 25.2460, le 2 et le 0.53% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GECCH sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GECCH ?
Investir dans Great Elm Capital Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.3800 - 25.6400 et le prix actuel 25.2430. Beaucoup comparent -1.09% et 1.18% avant de passer des ordres à 25.2430 ou 25.2460. Consultez le graphique du cours de GECCH en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Great Elm Capital Corp. ?
Le cours le plus élevé de Great Elm Capital Corp. l'année dernière était 25.6400. Au cours de 24.3800 - 25.6400, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.1300 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Great Elm Capital Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Great Elm Capital Corp. ?
Le cours le plus bas de Great Elm Capital Corp. (GECCH) sur l'année a été 24.3800. Sa comparaison avec 25.2430 et 24.3800 - 25.6400 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GECCH sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GECCH a-t-elle été divisée ?
Great Elm Capital Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.1300 et 1.38% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.1300
- Ouverture
- 25.1100
- Bid
- 25.2430
- Ask
- 25.2460
- Plus Bas
- 25.1100
- Plus Haut
- 25.2430
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- 0.45%
- Changement Mensuel
- -1.09%
- Changement à 6 Mois
- 1.18%
- Changement Annuel
- 1.38%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4