DGZ: DB Gold Short ETN due February 15, 2038

6.48 USD 0.14 (2.21%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DGZの今日の為替レートは、2.21%変化しました。日中、通貨は1あたり6.48の安値と6.48の高値で取引されました。

DB Gold Short ETN due February 15, 2038ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
6.48 6.48
1年のレンジ
6.34 8.79
以前の終値
6.34
始値
6.48
買値
6.48
買値
6.78
安値
6.48
高値
6.48
出来高
2
1日の変化
2.21%
1ヶ月の変化
-1.37%
6ヶ月の変化
-8.60%
1年の変化
-16.28%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K