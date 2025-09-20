Valute / DGZ
DGZ: DB Gold Short ETN due February 15, 2038
6.30 USD 0.18 (2.78%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DGZ ha avuto una variazione del -2.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.30 e ad un massimo di 6.42.
Segui le dinamiche di DB Gold Short ETN due February 15, 2038. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
6.30 6.42
Intervallo Annuale
6.30 8.79
- Chiusura Precedente
- 6.48
- Apertura
- 6.42
- Bid
- 6.30
- Ask
- 6.60
- Minimo
- 6.30
- Massimo
- 6.42
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- -2.78%
- Variazione Mensile
- -4.11%
- Variazione Semestrale
- -11.14%
- Variazione Annuale
- -18.60%
20 settembre, sabato