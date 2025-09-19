Währungen / DGZ
DGZ: DB Gold Short ETN due February 15, 2038
6.48 USD 0.14 (2.21%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DGZ hat sich für heute um 2.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.48 bis zu einem Hoch von 6.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die DB Gold Short ETN due February 15, 2038-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
6.48 6.48
Jahresspanne
6.34 8.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.34
- Eröffnung
- 6.48
- Bid
- 6.48
- Ask
- 6.78
- Tief
- 6.48
- Hoch
- 6.48
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 2.21%
- Monatsänderung
- -1.37%
- 6-Monatsänderung
- -8.60%
- Jahresänderung
- -16.28%
