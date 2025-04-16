クォートセクション
通貨 / BSJR
株に戻る

BSJR: Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

22.74 USD 0.01 (0.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BSJRの今日の為替レートは、-0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり22.74の安値と22.77の高値で取引されました。

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BSJR News

よくあるご質問

BSJR株の現在の価格は？

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETFの株価は本日22.74です。-0.04%内で取引され、前日の終値は22.75、取引量は91に達しました。BSJRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETFの株は配当を出しますか？

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETFの現在の価格は22.74です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.18%やUSDにも注目します。BSJRの動きはライブチャートで確認できます。

BSJR株を買う方法は？

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETFの株は現在22.74で購入可能です。注文は通常22.74または23.04付近で行われ、91や-0.13%が市場の動きを示します。BSJRの最新情報はライブチャートで確認できます。

BSJR株に投資する方法は？

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETFへの投資では、年間の値幅21.54 - 22.86と現在の22.74を考慮します。注文は多くの場合22.74や23.04で行われる前に、0.31%や1.56%と比較されます。BSJRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETFの株の最高値は？

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETFの過去1年の最高値は22.86でした。21.54 - 22.86内で株価は大きく変動し、22.75と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETFの株の最低値は？

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF(BSJR)の年間最安値は21.54でした。現在の22.74や21.54 - 22.86と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BSJRの動きはライブチャートで確認できます。

BSJRの株式分割はいつ行われましたか？

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.75、0.18%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
22.74 22.77
1年のレンジ
21.54 22.86
以前の終値
22.75
始値
22.77
買値
22.74
買値
23.04
安値
22.74
高値
22.77
出来高
91
1日の変化
-0.04%
1ヶ月の変化
0.31%
6ヶ月の変化
1.56%
1年の変化
0.18%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8