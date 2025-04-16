- 概要
BSJR: Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJRの今日の為替レートは、-0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり22.74の安値と22.77の高値で取引されました。
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BSJR News
よくあるご質問
BSJR株の現在の価格は？
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETFの株価は本日22.74です。-0.04%内で取引され、前日の終値は22.75、取引量は91に達しました。BSJRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETFの株は配当を出しますか？
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETFの現在の価格は22.74です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.18%やUSDにも注目します。BSJRの動きはライブチャートで確認できます。
BSJR株を買う方法は？
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETFの株は現在22.74で購入可能です。注文は通常22.74または23.04付近で行われ、91や-0.13%が市場の動きを示します。BSJRの最新情報はライブチャートで確認できます。
BSJR株に投資する方法は？
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETFへの投資では、年間の値幅21.54 - 22.86と現在の22.74を考慮します。注文は多くの場合22.74や23.04で行われる前に、0.31%や1.56%と比較されます。BSJRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETFの株の最高値は？
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETFの過去1年の最高値は22.86でした。21.54 - 22.86内で株価は大きく変動し、22.75と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETFの株の最低値は？
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF(BSJR)の年間最安値は21.54でした。現在の22.74や21.54 - 22.86と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BSJRの動きはライブチャートで確認できます。
BSJRの株式分割はいつ行われましたか？
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.75、0.18%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 22.75
- 始値
- 22.77
- 買値
- 22.74
- 買値
- 23.04
- 安値
- 22.74
- 高値
- 22.77
- 出来高
- 91
- 1日の変化
- -0.04%
- 1ヶ月の変化
- 0.31%
- 6ヶ月の変化
- 1.56%
- 1年の変化
- 0.18%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8