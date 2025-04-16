- Übersicht
BSJR: Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
Der Wechselkurs von BSJR hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.74 bis zu einem Hoch von 22.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BSJR News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BSJR heute?
Die Aktie von Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) notiert heute bei 22.74. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.75 und das Handelsvolumen erreichte 137. Das Live-Chart von BSJR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BSJR Dividenden?
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF wird derzeit mit 22.74 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.18% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BSJR zu verfolgen.
Wie kaufe ich BSJR-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) zum aktuellen Kurs von 22.74 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.74 oder 23.04 platziert, während 137 und -0.13% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BSJR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BSJR-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF müssen die jährliche Spanne 21.54 - 22.86 und der aktuelle Kurs 22.74 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.31% und 1.56%, bevor sie Orders zu 22.74 oder 23.04 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BSJR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF?
Der höchste Kurs von Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) im vergangenen Jahr lag bei 22.86. Innerhalb von 21.54 - 22.86 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.75 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) im Laufe des Jahres betrug 21.54. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.74 und der Spanne 21.54 - 22.86 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BSJR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BSJR statt?
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.75 und 0.18% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.75
- Eröffnung
- 22.77
- Bid
- 22.74
- Ask
- 23.04
- Tief
- 22.74
- Hoch
- 22.77
- Volumen
- 137
- Tagesänderung
- -0.04%
- Monatsänderung
- 0.31%
- 6-Monatsänderung
- 1.56%
- Jahresänderung
- 0.18%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8