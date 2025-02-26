クォートセクション
BGFV: Big 5 Sporting Goods Corporation

1.41 USD 0.06 (4.44%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BGFVの今日の為替レートは、4.44%変化しました。日中、通貨は1あたり1.36の安値と1.42の高値で取引されました。

Big 5 Sporting Goods Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

BGFV News

1日のレンジ
1.36 1.42
1年のレンジ
0.80 2.45
以前の終値
1.35
始値
1.38
買値
1.41
買値
1.71
安値
1.36
高値
1.42
出来高
293
1日の変化
4.44%
1ヶ月の変化
-0.70%
6ヶ月の変化
45.36%
1年の変化
-31.22%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K