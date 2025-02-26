Valute / BGFV
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BGFV: Big 5 Sporting Goods Corporation
1.37 USD 0.04 (2.84%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BGFV ha avuto una variazione del -2.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.37 e ad un massimo di 1.41.
Segui le dinamiche di Big 5 Sporting Goods Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.37 1.41
Intervallo Annuale
0.80 2.45
- Chiusura Precedente
- 1.41
- Apertura
- 1.40
- Bid
- 1.37
- Ask
- 1.67
- Minimo
- 1.37
- Massimo
- 1.41
- Volume
- 151
- Variazione giornaliera
- -2.84%
- Variazione Mensile
- -3.52%
- Variazione Semestrale
- 41.24%
- Variazione Annuale
- -33.17%
21 settembre, domenica