BGFV: Big 5 Sporting Goods Corporation

1.37 USD 0.04 (2.84%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BGFV ha avuto una variazione del -2.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.37 e ad un massimo di 1.41.

Segui le dinamiche di Big 5 Sporting Goods Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.37 1.41
Intervallo Annuale
0.80 2.45
Chiusura Precedente
1.41
Apertura
1.40
Bid
1.37
Ask
1.67
Minimo
1.37
Massimo
1.41
Volume
151
Variazione giornaliera
-2.84%
Variazione Mensile
-3.52%
Variazione Semestrale
41.24%
Variazione Annuale
-33.17%
21 settembre, domenica