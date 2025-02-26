Währungen / BGFV
BGFV: Big 5 Sporting Goods Corporation
1.41 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BGFV hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.40 bis zu einem Hoch von 1.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die Big 5 Sporting Goods Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.40 1.41
Jahresspanne
0.80 2.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.41
- Eröffnung
- 1.40
- Bid
- 1.41
- Ask
- 1.71
- Tief
- 1.40
- Hoch
- 1.41
- Volumen
- 33
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -0.70%
- 6-Monatsänderung
- 45.36%
- Jahresänderung
- -31.22%
