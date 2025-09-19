クォートセクション
通貨 / ATYR
ATYR

1.05 USD 0.02 (1.94%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ATYRの今日の為替レートは、1.94%変化しました。日中、通貨は1あたり1.00の安値と1.08の高値で取引されました。

ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
1.00 1.08
1年のレンジ
0.97 7.29
以前の終値
1.03
始値
1.02
買値
1.05
買値
1.35
安値
1.00
高値
1.08
出来高
13.113 K
1日の変化
1.94%
1ヶ月の変化
-80.70%
6ヶ月の変化
-65.23%
1年の変化
-40.68%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K