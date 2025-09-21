QuotazioniSezioni
Valute / ATYR
Tornare a Azioni

ATYR

0.99 USD 0.06 (5.71%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ATYR ha avuto una variazione del -5.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.95 e ad un massimo di 1.07.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.95 1.07
Intervallo Annuale
0.95 7.29
Chiusura Precedente
1.05
Apertura
1.04
Bid
0.99
Ask
1.29
Minimo
0.95
Massimo
1.07
Volume
14.521 K
Variazione giornaliera
-5.71%
Variazione Mensile
-81.80%
Variazione Semestrale
-67.22%
Variazione Annuale
-44.07%
21 settembre, domenica