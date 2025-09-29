クォートセクション
通貨 / ADAMM
ADAMM: ADAMAS TRUST, INC.

25.20 USD 0.02 (0.08%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ADAMMの今日の為替レートは、-0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり25.17の安値と25.27の高値で取引されました。

ADAMAS TRUST, INC.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

ADAMM株の現在の価格は？

ADAMAS TRUST, INC.の株価は本日25.20です。-0.08%内で取引され、前日の終値は25.22、取引量は76に達しました。ADAMMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ADAMAS TRUST, INC.の株は配当を出しますか？

ADAMAS TRUST, INC.の現在の価格は25.20です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.80%やUSDにも注目します。ADAMMの動きはライブチャートで確認できます。

ADAMM株を買う方法は？

ADAMAS TRUST, INC.の株は現在25.20で購入可能です。注文は通常25.20または25.50付近で行われ、76や-0.20%が市場の動きを示します。ADAMMの最新情報はライブチャートで確認できます。

ADAMM株に投資する方法は？

ADAMAS TRUST, INC.への投資では、年間の値幅24.86 - 25.35と現在の25.20を考慮します。注文は多くの場合25.20や25.50で行われる前に、0.80%や0.80%と比較されます。ADAMMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ADAMAS TRUST, INC.の株の最高値は？

ADAMAS TRUST, INC.の過去1年の最高値は25.35でした。24.86 - 25.35内で株価は大きく変動し、25.22と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ADAMAS TRUST, INC.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ADAMAS TRUST, INC.の株の最低値は？

ADAMAS TRUST, INC.(ADAMM)の年間最安値は24.86でした。現在の25.20や24.86 - 25.35と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ADAMMの動きはライブチャートで確認できます。

ADAMMの株式分割はいつ行われましたか？

ADAMAS TRUST, INC.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.22、0.80%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.17 25.27
1年のレンジ
24.86 25.35
以前の終値
25.22
始値
25.25
買値
25.20
買値
25.50
安値
25.17
高値
25.27
出来高
76
1日の変化
-0.08%
1ヶ月の変化
0.80%
6ヶ月の変化
0.80%
1年の変化
0.80%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待