ADAMM: ADAMAS TRUST, INC.
Курс ADAMM за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.17, а максимальная — 25.27.
Следите за динамикой ADAMAS TRUST, INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ADAMM сегодня?
ADAMAS TRUST, INC. (ADAMM) сегодня оценивается на уровне 25.20. Инструмент торгуется в пределах -0.08%, вчерашнее закрытие составило 25.22, а торговый объем достиг 76. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ADAMM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ADAMAS TRUST, INC.?
ADAMAS TRUST, INC. в настоящее время оценивается в 25.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.80% и USD. Отслеживайте движения ADAMM на графике в реальном времени.
Как купить акции ADAMM?
Вы можете купить акции ADAMAS TRUST, INC. (ADAMM) по текущей цене 25.20. Ордера обычно размещаются около 25.20 или 25.50, тогда как 76 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ADAMM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ADAMM?
Инвестирование в ADAMAS TRUST, INC. предполагает учет годового диапазона 24.86 - 25.35 и текущей цены 25.20. Многие сравнивают 0.80% и 0.80% перед размещением ордеров на 25.20 или 25.50. Изучайте ежедневные изменения цены ADAMM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ADAMAS TRUST, INC.?
Самая высокая цена ADAMAS TRUST, INC. (ADAMM) за последний год составила 25.35. Акции заметно колебались в пределах 24.86 - 25.35, сравнение с 25.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ADAMAS TRUST, INC. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ADAMAS TRUST, INC.?
Самая низкая цена ADAMAS TRUST, INC. (ADAMM) за год составила 24.86. Сравнение с текущими 25.20 и 24.86 - 25.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ADAMM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ADAMM?
В прошлом ADAMAS TRUST, INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.22 и 0.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.22
- Open
- 25.25
- Bid
- 25.20
- Ask
- 25.50
- Low
- 25.17
- High
- 25.27
- Объем
- 76
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 0.80%
- 6-месячное изменение
- 0.80%
- Годовое изменение
- 0.80%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%