КотировкиРазделы
Валюты / ADAMM
Назад в Рынок акций США

ADAMM: ADAMAS TRUST, INC.

25.20 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ADAMM за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.17, а максимальная — 25.27.

Следите за динамикой ADAMAS TRUST, INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ADAMM сегодня?

ADAMAS TRUST, INC. (ADAMM) сегодня оценивается на уровне 25.20. Инструмент торгуется в пределах -0.08%, вчерашнее закрытие составило 25.22, а торговый объем достиг 76. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ADAMM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ADAMAS TRUST, INC.?

ADAMAS TRUST, INC. в настоящее время оценивается в 25.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.80% и USD. Отслеживайте движения ADAMM на графике в реальном времени.

Как купить акции ADAMM?

Вы можете купить акции ADAMAS TRUST, INC. (ADAMM) по текущей цене 25.20. Ордера обычно размещаются около 25.20 или 25.50, тогда как 76 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ADAMM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ADAMM?

Инвестирование в ADAMAS TRUST, INC. предполагает учет годового диапазона 24.86 - 25.35 и текущей цены 25.20. Многие сравнивают 0.80% и 0.80% перед размещением ордеров на 25.20 или 25.50. Изучайте ежедневные изменения цены ADAMM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ADAMAS TRUST, INC.?

Самая высокая цена ADAMAS TRUST, INC. (ADAMM) за последний год составила 25.35. Акции заметно колебались в пределах 24.86 - 25.35, сравнение с 25.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ADAMAS TRUST, INC. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ADAMAS TRUST, INC.?

Самая низкая цена ADAMAS TRUST, INC. (ADAMM) за год составила 24.86. Сравнение с текущими 25.20 и 24.86 - 25.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ADAMM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ADAMM?

В прошлом ADAMAS TRUST, INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.22 и 0.80% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.17 25.27
Годовой диапазон
24.86 25.35
Предыдущее закрытие
25.22
Open
25.25
Bid
25.20
Ask
25.50
Low
25.17
High
25.27
Объем
76
Дневное изменение
-0.08%
Месячное изменение
0.80%
6-месячное изменение
0.80%
Годовое изменение
0.80%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.